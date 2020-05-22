Кот-вратарь Мяунуэль Нойер стал звездой Интернета

Британский блогер Крис Диксон выложил в соцсети видео, на котором его кот по имени Мяунуэль Нойер демонстрирует вратарские навыки, подражая голкиперу «Баварии» Мануэль Нойер.

Питомец отлично сыграл на линии ворот, отразив 11 ударов из 11.

«Знал, что допустил ошибку, назвав кота Мяунуэлем Нойером», — написал блоггер у себя в Twitter.

Что интересно, официальный аккаунт «Баварии» назвал сэйвы кота «невероятными» и разместил ролик у себя на странице.

Ранее сообщалось, что лидер «Байера» может продолжить карьеру в «Реале».