Роберто Карлос поставил Роналдо выше Месси и Роналду

Бывший защитник «Анже» Роберто Карлос сравнил бразильского нападающего Роналду с форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси, передает Goal.

По его мнению, Роналдо является лучшим нападающим в истории футбола из-за того, что раньше было труднее оформлять голы.

«Роналдо был лучшим. Больше не будет Роналдо «Феномена». Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси — Роналдо уникален. Я думаю, что в наше время было сложнее забивать мячи. Игра была более физической», — заявил Карлос.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории.