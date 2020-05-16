«Боруссия» разгромила «Шальке» в первом матче после возобновления Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение гельзенкирхенскому «Шальке-04» в первом матче после возобновления чемпионата Германии.

Встреча 26-го тура, прошедшая в Дортмунде при пустых трибунах, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Рафаэл Геррейру, также отличились Эрлинг Холанд и Торган Азар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 туров «Боруссия» (54 очка) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (37) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона.

Германия. Бундеслига. 26-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (Гельзенкирхен) — 4:0

Голы: 1:0 — Холанд, 29; 2:0 — Геррейру, 45; 3:0 — Азар, 48; 4:0 — Геррейру, 63.