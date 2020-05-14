Видич и Лазович не вошли в штаб потенциального тренера «Локомотива»

Бывший защитник московского «Спартака» Неманья Видич и экс-хавбек петербургского «Зенита» Данко Лазович отказались войти в штаб к потенциальному тренеру столичного «Локомотива» Марко Николичу. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 40-летний специалист предложил им поработать в стане «железнодорожников», однако и Видич, и Лазович не приняли это предложение.

В настоящее время бывший полузащитник «Зенита» занимает должность спортивного директора в белградском «Партизане».

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о своих лучших матчах в карьере.