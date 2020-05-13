«Милан» заинтересован в приобретении Дзюбы

«Милан» рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает pianetamilan.it.

По информации портала, руководство итальянского клуба ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который может покинуть команду после завершения сезона. Российский футболист попал в список потенциальных новичков, так как у него вскоре заканчивается соглашение с сине-бело-голубыми.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 28 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами.