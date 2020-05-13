Панарин заявил, что мог бы заняться самогоноварением, если бы не хоккей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал о том, чем бы занимался в жизни, если бы не стал профессиональным хоккеистом. Его слова передает Sport24.

Спортсмен заявил, что продолжил бы семейное дело по изготовлению самогона в родном городе Коркино.

«Рецепт я знаю!» — добавил Панарин.

Напомним, что в настоящее время хоккеист является одним из претендентов на приз «Харт Трофи», присуждаемый самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что форвард Йоонас Кемппайнен продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА (Санкт-Петербург).