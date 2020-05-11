СМИ: фигурист Рухин перешел от Тутберидзе в ЦСКА
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Фигурист Егор Рухин перешел от тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА, передает РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников.
Напомним, появилась информация о том, что Рухин перешел к Евгению Плющенко. Экс-фигурист опроверг данную новость.
В прошлом сезоне 16-летний спортсмен занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при во французском Куршевеле.
Ранее гимнастка Александра Солдатова прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.