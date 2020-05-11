Олейник рассказал о том, как потратит гонорар за участие в турнире UFC 249

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Российский боец Алексей Олейник рассказал о том, как потратит гонорар за участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, передает Sport24.

«У меня есть кредитные карты на $25 тысяч. Я использовал половину. Получу чек от UFC и закрою эти карты. Я выплачу деньги, налоги, гонорар моему менеджеру, гонорар моему залу, заплачу деньги тренерам. Пройдет полгода, и мне снова нужно будет драться. Или не кушать, не жить в доме, не ездить на машине и не кормить детей», — сказал Олейник.

Напомним, россиянин одолел бразильца Фабрисио Вердума.

Ранее Олейник раскритиковал правительство Украины.