Российский боец UFC Олейник раскритиковал правительство Украины

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Отечественный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник подверг критике правительство Украины, которое запретило транслировать в стране поединки с его участием, передает Sport24.

10 мая спортсмен одолел раздельным решением судей бразильца Фабрисио Вердума на UFC 249.

«Это их проблемы. Проблемы недалеких людей, не желающих гордиться, что у них такие выходцы — из этого города, улицы, страны. Алексей Олейник, Никита Крылов… А они не показывают! Всегда считалось, что спорт вне политики. А сейчас спорт, наоборот, приписывают к политике.

Знаете, они сделали не мне хуже. На меня и так весь мир смотрел... Получается, что они постеснялись своего выходца, дерущегося в самом крутом промоушене, где выступают самые крутые бойцы. К сожалению, это недальновидные и не очень умные люди. Они делают хуже только себе и портят спорт», — порассуждал Олейник в интервью Pamirfighters в ходе прямого эфира в Instagram.

Стоит отметить, что боец родился в Харькове. В 2014 году он взял российское гражданство, после чего ему запретили въезд на территорию Украины.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию турнира.

Ранее Каттар и Нганну отправили в нокаут своих оппонентов на UFC 249.