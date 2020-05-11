Защитник «Спартака» Джикия нашел плюс в домашних тренировках на карантине

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия нашел плюсы в домашних тренировках на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, единственным положительным моментом является возможность не тратить полтора часа на дорогу из дома до стадиона.

При этом игрок отметил, что отсутствие встреч с партнерами по клубу и проведение совместных тренировочных занятий психологически угнетает.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).