Генсек РФС Алаев оценил шансы возобновления РПЛ как «очень высокие»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о возобновлении сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, несмотря на то, что последнее слово в данном вопросе остается за уполномоченными государственными органами, необходимо сделать все возможное для того, чтобы чемпионат России был продолжен.

«Шансы на возобновление Премьер-лиги очень высоки. РФС и РПЛ делают все от себя зависящее, чтобы это случилось. И я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, надо ли его возвращать или нет», — сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что протокол возобновления РПЛ передан в правительство России.