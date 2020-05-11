11 мая игроки «Барселоны» пройдут тестирование на коронавирус

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Футболисты каталонской «Барселоны» 11 мая пройдут тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Eurohoops.

После этого сине-гранатовые планируют начать индивидуальные тренировочные занятия.

Отметим, что испанская федерация баскетбола планирует возобновить регулярный сезон в одном городе с участием 12 команд. Окончательное решение по данному вопросу будет вынесено 31 мая.

Ранее сообщалось, что защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике хочет завершить чемпионат Испании на футбольном поле, несмотря на лидерство своей команды в турнирной таблице.