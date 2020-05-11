Джикия против признания «Зенита» досрочным чемпионом РПЛ
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о возможном досрочном чемпионстве петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, признавать клуб с берегов Невы лучшим в стране можно лишь тогда, когда математически отрыв от второй строчки будет недосягаем.
«Заранее объявлять «Зенит» чемпионом можно, только если отставание в теории будет невозможно отыграть. Если нет — то тогда лишь после 30 туров», — сказал Джикия.
Ранее сообщалось, что защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос намерен побороться за звание чемпиона Испании в нынешнем сезоне.