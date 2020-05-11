Украинский боксер Редкач прокомментировал слова Усика про «Крым божий»

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Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика о территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, Усик часто заигрывается и и прикрывается православием для того, чтобы скрывать истинные ответы.

«Скорее всего, они таке же верующие, как и мы все. А все остальное — это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеет никакого смысла.

Ответ Усика на вопрос: «Чей Крым?» — «Крым божий», это как минимум лицемерие», — сказал Редкач.

Ранее сообщалось, что украинское правительство запретило показывать поединки с участием российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексея Олейника