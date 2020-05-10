Йович пропустит до трех месяцев из-за перелома стопы
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Футболист мадридского «Реала» Лука Йович пропустит до трех месяцев из-за перелома стопы, сообщает радио Onda Cero в Twitter.
Игрок получил травму, когда тренировался дома на самоизоляции.
Отмечается, что если чемпионат Испании будет возобновлен, то игрок не сможет помочь своему клубу.
В текущем сезоне серб провел 24 матча, забив два мяча.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от идеи покупки Поля Погба.
Luka Jovic se pierde lo que queda de temporada: tiene para tres meses de baja— Radioestadio (@Radioestadio) May 10, 2020
��Informa Fernando Burgos #Radioestadio pic.twitter.com/Ke8nVnbEiR