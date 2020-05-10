Гендиректор «Зенита»: мы не ведем переговоров по продаже Азмуна

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что клуб не ведет переговоров по продаже Сердара Азмуна, передает ТАСС.

Напомним, появилась информация о том, что итальянский «Наполи» заинтересован в трансфере иранского игрока.

«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем. Агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Мы хотим доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот у нас нет», — заявил Медведев.



Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес может перейти в миланский «Интер».