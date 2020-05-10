Шлеменко: Гэтжи заслужил право провести бой против Хабиба

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Российский боец Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем бое россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, передает ТАСС.

В ночь с 9 на 10 мая Гэтжи победил своего соотечественника Тони Фергюсона в главном бою на турнире UFC 249 и завоевал временный титул чемпиона организации в легком весе. В следующем поединке он встретится с Нурмагомедовым, которому принадлежит титул чемпиона промоушена в легком весе.

«Хабиб будет бороться, а вот Гэтжи мы с борцами такого уровня не видели. В любом случае Гэтжи заслужил, и это будет интересно», — заявил Шлеменко.

Ранее сообщалось, что бой Фергюсон — Гэтжи стал лучшим на UFC 249.