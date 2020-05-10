Хабиб — о бое с Гэтжи: мы еще повоюем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/691/13032691/khabib-nurmagomedov-ufc-249-instagram-coronavirus-pic905-895x505-29971.jpg">

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи, передает «Спорт-Экспресс».

Гэтжи завоевал титул временного чемпиона промоушена в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона в главном бою на турнире UFC 249. Нурмагомедов владеет поясом чемпиона UFC в легком весе.

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», — написал россиянин в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт высказался о вероятных сроках проведения боя между Хабибом и Гэтжи.