Каттар и Нганну отправили в нокаут своих оппонентов на UFC 249
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Келвин Каттар победил Джереми Стивенса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
Победа была одержана при помощи нокаута во втором раунде.
В другом бою камерунец Франсис Нганну в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка в первом раунде.
Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.
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