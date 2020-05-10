UFC 249: Серроне уступил Петтису

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Петтис победил Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

Победа была одержана единогласным решением судей по истечении трех раундов. Таким образом, счет в личном противостоянии между спортсменами стал 2-0.

Отметим, что для Серроне эта неудача стала четвертой к ряду.

Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом .