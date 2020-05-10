UFC 249: Серроне уступил Петтису
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Петтис победил Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
Победа была одержана единогласным решением судей по истечении трех раундов. Таким образом, счет в личном противостоянии между спортсменами стал 2-0.
Отметим, что для Серроне эта неудача стала четвертой к ряду.
Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.
Ранее сообщалось, что Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом .