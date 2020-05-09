В «Бешикташе» выявлено два случая заболевания коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В турецком «Бешикташе» выявлено два случая заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Инфекция обнаружена у сотрудника клуба и футболиста. Их имена не разглашаются.
Напомним, турецкий чемпионат приостановлен из-за пандемии, но должен возобновиться 12 июня.
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4 млн человек.
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес к игроку «Бешикташа» Умуту Найыру.