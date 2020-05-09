Полузащитник «Лацио» сделал выбор между Роналду и Месси

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Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто оценил сильные качества нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По его словам, 35-летний португальский форвард туринского «Ювентуса» на протяжении всей своей спортивной карьеры демонстрирует недюжинное упорство, чем заслуживает почета и уважения со стороны любителей футбола во всем мире.

При этом Альберто заявил, что Месси все равно лучше, чем Роналду.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, кто из его подопечных мог бы заиграть в чемпионате Испании по футболу.