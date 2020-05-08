Хореограф Тутберидзе прокоментировал переход Трусовой к Плющенко
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Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал переход Алексендры Трусовой к Евгению Плющенко, передает «СЭ».
«Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано. Когда человек предает, он перестает для нас существовать. После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются. Жена Плющенко Яна Рудковская умеет делать пиар на скандале. Но мы должны идти другим путем», — сказал Железняков.
Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой 2020 года.
Ранее Татьяна Мишина поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе.