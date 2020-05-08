Российский боец UFC Олейник узнал результат своего теста на коронавирус

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник узнал результаты своего теста на коронавирус COVID-19. В организме 42-летнего тяжеловеса инфекции обнаружено не было. Об этом сообщает Sport24.

«Тест пройден, чист», — написал спортсмен у себя в Instagram Stories.

Алексей Олейник станет участником турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, который пройдет в американском Джексонвилле 9 мая (штат Флорида) при пустых трибунах «Вистар Ветеранс Мемориал Арены» из-за пандемии коронавируса. Главным событием бойцовского вечера станет поединок за временный титул легкого дивизиона промоушена между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Олейник сразится с бразильцем Фабрисио Вердумом. Их бой пройдет в карде прелимов.