Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате

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Союз биатлонистов России (СБР) погасил задолженности по зарплате перед своими сотрудниками. Ответственным за данный процесс был вице-президент организации Алексей Нуждов.

Как сообщает ТАСС, в общей сумме долги по зарплатам составляли около 2 млн рублей. Как отмечал ранее глава Союза Владимир Драчев, необходимые средства на погашение задолженностей уже были выделены.

«Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода», — утверждает источник.

Ранее сообщалось, что общие долги Союза биатлонистов России составляют €1 млн, при этом отмечалось, что некоторым сотрудникам организации зарплату не выплачивают с ноября 2019 года.