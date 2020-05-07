Плющенко: пока не выходил с Трусовой на лед

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Новый наставник фигуристки Александры Трусовой рассказал о том, что еще не проводил со своей подопечной тренировки на льду, передает «Российская газета».

«Я нахожусь на самоизоляции. Общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами. Посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение», — сказал Плющенко.

Напомним, раньше Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.

Ранее Максим Ковтун не стал комментировать переход Трусовой к Плющенко.