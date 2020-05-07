Плющенко: Трусова вправе сама выбирать, с кем ей работать

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании 2006 года Евгений Плющенко рассказал о том, как будет проходить тренировочный процесс бронзовой призерки чемпионата Европы Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, уже началась работа по поиску хореографов, которые займутся постановкой программы к предстоящему сезону.

«Процесс запущен; я не исключаю, что хореографом может быть иностранный специалист. Причем как и на короткую, так и на произвольную программу.

Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому вправе сама выбирать, с кем ей работать и в каких условиях», — сказал Плющенко.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об уходе фигуристки Александры Трусовой.