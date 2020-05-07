Тест Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат
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Тест на коронавирус американского бойца Тони Фергюсона показал отрицательный результат, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировали в команде спортсмена. Боец сдал тест перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, где он должен встретится в главном бою вечера со своим соотечественником Джастином Гэтжи.
Турнир UFC 249 пройдет в американском Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон рассказал о срыве боя с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 249.