Хабиб: я буду готов к июлю
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей готовности провести следующий поединок в июле 2020 года, передает MMA Junkie.
Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, однако отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Перенос боя на поздний срок, а также выступление на турнире, который был перенесен на 9 мая, россиянин не рассматривал из-за Рамадана.
«Я могу драться в любое время. Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я сокрушу всех», — заявил Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон рассказал о срыве боя с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 249.