«Ювентус» сообщил, что одноклубник Роналду вылечился от коронавируса
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Итальянский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о выздоровлении форварда Пауло Дибалы от коронавируса, передает «Sport24».
Отмечается, что за время болезни аргентинец трижды проходил тесты на COVID-19, и все показывали положительный результат.
О заражении спортсмена и его девушки стало известно 21 марта.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,7 млн человек.
Ранее стала известна возможная дата четвертьфинала ЛЧ «Ювентус» — «Лион».