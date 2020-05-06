Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
О смене наставников фигуристки стало известно 6 мая.
«Конечно, привыкнуть к уходам атлетов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, постоянно преодолевая возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — решение каждого.
Однако наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Безусловно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше», — подписала Тутберидзе фотографию с Александрой у себя в Instagram-аккаунте.
Ранее Плющенко подтвердил переход к нему Трусовой от Тутберидзе.
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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. #работаемдальше