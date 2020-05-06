Плющенко отказался комментировать переход к нему Трусовой

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Евгений Плющенко отказался комментировать переход к нему фигуристки Александры Трусовой, передает Sport24.

Напомним, сообщалось о том, что Трусова сменила наставника, перейдя к Плющенко от Этери Тутберидзе.

«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — сказал Плющенко.



Ранее чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева рассказала о том, с каких фигуристок она брала пример.