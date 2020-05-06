Валиева рассказала о методах работы Тутберидзе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/12991867/RIAN_6095914.HR-pic905-895x505-30461.jpg">

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала о методах работы своего тренера Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или еще над чем-то. Ну а если не очень, перекатываешь целиком, пока не получится. Основная цель — добиться того, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль», — сказала Валиева.

Напомним, спортсменка является победителем финала Гран-при сезона-2019/2020 среди юниорок.



Ранее Валиева рассказала о том, с каких фигуристок она брала пример.