Мамаева размышляла в возможной посадке в тюрьму своего супруга

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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана Мамаева заявила о том, что чувствовала приближение возможных неприятностей в жизни мужа. Ее слова передает «СЭ».

По ее словам, она не удивилась звонку из правоохранительных органов, в котором ей сообщили о задержании экс-футболиста «Краснодара».

«Когда позвонили и сказали о том, что Пашу взяли, — все к этому шло.

Я подумала: «Ну наконец-то, нагулялся». Я же говорила! Заслужил», — сказала Мамаева.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев высказался о взаимоотношениях с действующим наставником донского клуба Валерием Карпиным.