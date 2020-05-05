Олейник: у меня сейчас нет денег

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Боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о своих финансовых проблемах, передает «Матч ТВ».

Согласно словам спортсмена, у него достаточно трудная финансовая ситуация, и он вынужден занимать деньги.

«Через два-три месяца я бы стал сильно нервничать. У меня сейчас нет денег, я уже занял 15-17 тысяч долларов. Поэтому если бы не было боев, то было бы проблемно», — заявил он.

Следующий бой Олейник проведет на турнире UFC 249 9 мая. Он выйдет в октагон против бразильского спортсмена Фабрисио Вердума.

Ранее сообщалось, что Харитонов дал прогноз на бой Олейника на UFC 249.