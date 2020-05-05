Жулин назвал идиотами авторов статьи о сыне Плющенко

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Тренер по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о скандальной статье, в которой сообщается о психических проблемах у семилетнего сына экс-фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Конечно, это ненормально! Какие-то идиоты пишут всякую ерунду! Думаю, этих людей нужно призвать к суду. Может, Евгению с Яной меньше стоит выкладывать всю эту информацию, потому что у людей много зависти», — цитирует Жулина Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков призвал наказать ответственных за статью о сыне Плющенко.