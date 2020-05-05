Немецкий клуб ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус

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Футболисты, тренерский штаб и персонал немецкого клуба «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Эрцгебирге» находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», — говорится в заявлении команды.

«Эрцгебирге» выступает во втором по силе дивизионе Германии. Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 252 тыс. человек, 1,2 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 3,6 млн. В Германии от инфекции умерли шесть тыс. человек.

Ранее сообщалось, что немецкие власти разрешат возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу начиная с 15 мая.