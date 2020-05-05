Олимпийская чемпионка Шишкина осудила нарушителей карантина

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина выразила недоумение, что в России не все соблюдают условия карантина.

По ее мнению, это одна из причин возросших масштабов распространения коронавируса. Она также привела конкретный пример из своей жизни, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, которым продемонстрировала, что в несерьезном отношении к эпидемии не виновата «ситуация в стране».

«Продуктовый магазин. Входит семья: папа, мама и два мальчика лет по 6-7. Все без масок и без перчаток. Дети бегают по магазину и трогают все, до чего могут дотянуться. Это как назвать? Ситуация в стране виновата в таком поведении?» — ответила Шишкина.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал привлечь Анфису Резцову к ответственности за несоблюдение карантина.