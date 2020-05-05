Президент UFC: Нурмагомедов невероятно богат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/691/13032691/khabib-nurmagomedov-ufc-249-instagram-coronavirus-pic905-895x505-29971.jpg">

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о благосостоянии чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам функционера, за свою карьеру россиянин заработал столько денег, что его трудно будет уговорить на реванш с Конором Макгрегором.

«Дело в том, что люди не понимают: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему не нужны деньги», — сказал он в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.

Ранее Хабиб выступил с заявлением к дагестанцам.