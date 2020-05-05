Президент UFC: Нурмагомедов невероятно богат
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о благосостоянии чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По словам функционера, за свою карьеру россиянин заработал столько денег, что его трудно будет уговорить на реванш с Конором Макгрегором.
«Дело в том, что люди не понимают: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему не нужны деньги», — сказал он в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.