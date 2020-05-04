Врач тульского «Арсенала»: в Туле Дзюба стал психологически сильным

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Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о пребывании форварда Артема Дзюбы в стане «канониров» в 2018 году. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, ссылка из петербургского «Зенита» в преддверии чемпионата мира разозлила Дзюбу и заставила выкладываться на 100%.

«Он прекрасно понимал, в какой ситуации оказался. Это мотивировало его, он смог полностью перезагрузиться. Он не стонал, не плакался, не было никаких претензий с его стороны.

В Туле Дзюба стал психологически сильным, стал более устойчивым. Можно сказать, что произошедшее его закалило», — сказал Резепов.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго не планирует получать российское гражданство.