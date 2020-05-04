Мостовой уверен, что Черышев сможет найти себе достойный клуб

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Известный футбольный эксперт Александр Мостовой уверен, что полузащитник сборной России Денис Черышев сможет найти себе достойный клуб, если примет решение покинуть испанскую «Валенсию». Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, россиянин смог сделать себе имя в европейском футболе, забив четыре мяча на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Думаю, что в испанском чемпионате ему будет нетрудно себя найти, многие команды не отказались бы от такого способного игрока.

Единственное — ему будет трудно рассчитывать на повышение зарплаты, все-таки все клубы стараются ужиматься», — сказал Мостовой.

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