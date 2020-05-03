Игрок «Карпат» извинился за фотографию с портретом Ленина

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Игрок львовских «Карпат» Алексей Хахлев извинился за фотографию с портретом Владимира Ленина.

Напомним, игрок опубликовал фото, на котором он вместе со своей бабушкой держат красный флаг с изображением Ленина.

«Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на герб, флаг, гимн и все символы нашего государства. Проживая за границей, я всегда отстаивал честь и достоинство Украины, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Я совершил ошибку. Хочу попросить прощения у каждого гражданина Украины», — написал Хахлев в Instagram.



Ранее «Карпаты» вынесли предупреждение Хахлеву за фотографию с портретом Ленина.