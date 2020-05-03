Кержаков и его семья повторили обложку альбома Led Zeppelin

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Бывший нападающий петербургского «Зенита», московского «Динамо» и сборной России Александр Кержаков и его семья повторили обложку альбома Presence группы Led Zeppelin. Соответствующее фото экс-игрок опубликовал в своем Instagram.

Альбом Presence был выпущен 31 марта 1976 года и является седьмым по счету.

До этого Кержаков при помощи членов своей семьи воссоздал обложки The Beatles, Oasis, Queen.

Напомним, что в настоящее время специалист возглавляет национальную сборную России в возрасте до 17 лет.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев может покинуть «Валенсию».