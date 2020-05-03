Черчесов поделился воспоминаниями о победе в Кубке Польши с «Легией»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о победе в Кубке Польши с «Легией» четырехлетней давности. Соответствующий пост наставник национальной команды опубликовал в Instagram.
На фотографиях 56-летний специалист поднимает чемпионский трофей, а также стоит вместе со своим тренерским штабом.
В финальном матче подопечные Черчесова с минимальным счетом обыграли «Лех» — 1:0.
Напомним, что после успеха в кубковом состязании футболисты «Легии» выиграли чемпионат Польши, тем самым оформив «золотой дубль».
Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля»и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о карантине, который был объявлен из-за пандемии коронавируса.