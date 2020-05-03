«Барселона» готовится к возобновлению тренировок

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«Барселона» проводит подготовку к возобновлению тренировочного процесса, сообщает Marca.

По информации источника, клуб намерен реализовать меры безопасности в полном объеме, чтобы защитить членов команды, когда они вернутся на тренировочную базу.

При этом первое, что должны будут сделать футболисты перед возвращением на базу — это сдать тест на коронавирус. Сообщается, что это мероприятие состоится 6 мая.

Ранее сообщалось, что переговоры тер Штегена и «Барселоны» приостановлены.