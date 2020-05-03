Чемпион мира критично высказался о проблемах российского биатлона
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко критично высказался о проблемах российского биатлона, передает News.ru.
В Союзе биатлонистов России (СБР) возникли серьезные разногласия, они коснулись и новоназначенных тренеров женской и мужской команд. Примечательно, что на ближайшем заседании правления могут выбрать нового президента Союза. Сейчас организацией руководит Владимир Драчев.
Ярошенко отметил, что рассчитывал на взаимопонимание Драчева и Валерия Польховского.
«Однако оказалось, что это не так и легкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или смена президента», — заявил он.
Ранее сообщалось, что биатлонист Гараничев не собирается завершать карьеру.