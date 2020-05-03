Чемпион мира критично высказался о проблемах российского биатлона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/661/13047661/RIAN_5809838.HR-pic905-895x505-52313.jpg">

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко критично высказался о проблемах российского биатлона, передает News.ru.

В Союзе биатлонистов России (СБР) возникли серьезные разногласия, они коснулись и новоназначенных тренеров женской и мужской команд. Примечательно, что на ближайшем заседании правления могут выбрать нового президента Союза. Сейчас организацией руководит Владимир Драчев.

Ярошенко отметил, что рассчитывал на взаимопонимание Драчева и Валерия Польховского.

«Однако оказалось, что это не так и легкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или смена президента», — заявил он.

Ранее сообщалось, что биатлонист Гараничев не собирается завершать карьеру.