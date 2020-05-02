Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун высказался о Путине
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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о президенте России Владимире Путине, передает Autocar.
Экклстоун давно знаком с российским лидером, экс-глава «Формулы-1» отметил положительные качества Путина.
«Да, я знаю Путина. Абсолютно. У него есть репутация трудного человека, которой он не заслуживает. Он простой и прямой человек», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Тактаров вступился за Путина и Ротенбергов.