Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун высказался о Путине

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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о президенте России Владимире Путине, передает Autocar.

Экклстоун давно знаком с российским лидером, экс-глава «Формулы-1» отметил положительные качества Путина.

«Да, я знаю Путина. Абсолютно. У него есть репутация трудного человека, которой он не заслуживает. Он простой и прямой человек», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Тактаров вступился за Путина и Ротенбергов.