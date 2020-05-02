Матыцин рассказал о влиянии коронавируса на Минспорт

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу организации, передает РИА «Новости».

21 марта Министерство спорта рекомендовало отменить или перенести все спортивные мероприятия, проводимые на территории России, до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. Матыцин отметил, что команда Минспорта и спортивные федерации переживают трудный период.

«Приостановлена деятельность спортивных баз, учебных заведений, приостановлены либо перенесены соревнования. Разумеется, это наложило очень серьезный отпечаток на всю нашу работу», — заявил он.

Матыцин был назначен министром спорта России 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Ранее сообщалось, что Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу.