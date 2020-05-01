Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой

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Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, почему он и форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба любят шутить друг над другом в интернете, передает Sport24.

«Мы безумно друг друга любим. Так мы проявляем свои чувства. Конечно, «любим» в кавычках. Мы в обычной жизни любим шутить, и это перенеслось в интернет пространство», — рассказал Слуцкий.

Напомним, специалист тренировал нападающего в 2016 году, когда возглавлял сборную России.



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