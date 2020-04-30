Адвокат прокомментировал иск к Кокорину и Мамаеву
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал иск к нападающему футбольного клуба «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву со стороны ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, журналистка не являлась пострадавшей стороной по делу о повреждении имущества.
«У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей в данном уголовном деле», — заявил Бушманов.
Ранее сообщалось, что Ольга Ушакова объяснила, почему подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый два года назад автомобиль.